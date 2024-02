Mobilização para atualização do CadÚnico chega a Ouro Fino

Dando prosseguimento à Ação de Qualificação Cadastral do CadÚnico, iniciada em janeiro no CRAS Jardim Caçula, Ribeirão Pires colocará em prática, em 29 de fevereiro, a determinação do MSDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome), agora no CRAS Ouro Fino, na Estrada Eduardo Valeriano Nardelli, 213. São três processos: averiguação cadastral de renda, averiguação cadastral unipessoal e revisão cadastral.

O objetivo principal dessa reunião é aproximar a população ao atendimento do CRAS de referência para disponibilizar espaço de escuta, acolhimento e informações sobre Cadastro Único. São cerca de 7.000 famílias residentes em Ouro Fino Paulista no CadÚnico. A ausência de atualizações no cadastro, que deve ser realizada no CRAS, é uma das causas de bloqueio de benefícios. Essa atualização é obrigatória sempre que houver mudanças nas informações da família ou, no mínimo, a cada dois anos.