Região oferece 1.097 vagas de emprego nesta semana

Das 1.097 vagas de empregos disponíveis no Grande ABc nesta semana, 400 são oferecidas pela empresa Verzani & Sandrini, que hoje fará um mutirão de contratação em Santo André. As demais estão nos centros públicos das prefeituras. São Caetano tem 249; Mauá, 202; Diadema, 129; e Santo André, 117. As demais não informaram.

O mutirão da Verzani & Sandrini será realizado na Rua João Ribeiro, 583, bairro Campestre, em Santo André, das 8h às 13h. Serão cerca de 150 oportunidades para os cargos de porteiro e vigilante, além de 250 para auxiliares de serviços gerais e limpeza. Os salários são a partir de R$1.412.

Caso o candidato não consiga se deslocar até o local da seleção, é possível realizar o cadastro por meio do site https://verzani.pandape.infojobs.com.br/.

Para ter acesso às vagas oferecidas por São Caetano, o candidato deve acessar o site da Prefeitura e clicar na opção Painel de Emprego, para consultar as vagas e se inscrever caso se encaixe em alguma delas.

Em Santo André, se destacam as 65 oportunidades para cozinheiro geral. Os interessados nesse ou em outros cargos devem acessar o portal Gov.br, por meio do link: https://servicos.mte.gov.br. O atendimento presencial é no térreo da Prefeitura.

Em Mauá, entre as diversas funções disponíveis estão: operador de cobrança, motorista de veículo leve, auxiliar de linha de produção, operador de telemarketing ativo e receptivo e auxiliar de cozinha. O atendimento é Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz.

Em Diadema, há vagas para todos os níveis, Para se candidatar às vagas, basta acessar https://emprega.diadema.sp.gov.br/.