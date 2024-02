Coreia do Sul anuncia programa com objetivo de impulsionar mercado acionário

O órgão regulatório financeiro da Coreia do Sul anunciou medidas para aprimorar a governança corporativa nesta segunda-feira, 26, em tentativa de impulsionar o subvalorizado mercado acionário local.

Em comunicado, a Comissão de Serviços Financeiros (FSC, pela sigla em inglês) sul-coreana divulgou detalhes de um programa de valorização corporativa que busca priorizar o retorno dos acionistas por meio de incentivos, incluindo benefícios fiscais, e "estimular empresas listadas a voluntariamente elaborar e divulgar planos de melhoria de valorização" de suas ações.

Ainda no comunicado, a FSC reconheceu similaridades do seu programa com a do Japão. Nos últimos dois pregões, a Bolsa de Tóquio atingiu máximas históricas pela primeira vez em 34 anos.

Em Seul, o índice acionário sul-coreano Kospi fechou em baixa de 0,77% hoje, a 2.647,08 pontos, pressionado por ações do setor financeiro e de montadoras.