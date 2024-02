Escolha do presidente estadual do PSDB é adiada em uma semana

Apesar dos esforços, o PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) de São Paulo não definiu sua Executiva, estrutura de comando que inclui o presidente do diretório estadual. Era esperado que o novo nome fosse definido durante o domingo, na convenção estadual realizada pelos tucanos. Apesar disso, o PSDB definiu a chapa vencedora, em disputa única, e o grupo deve deliberar em até uma semana a nova direção da Executiva.

A convenção estadual do PSDB de São Paulo foi realizada na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), e contou com presença do governador do Rio Grande do Sul e possível nome para a presidência da República, Eduardo Leite, e do presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, além do prefeito de Santo André, Paulo Serra, que também é o atual presidente do diretório estadual. A agenda tinha como objetivo também demonstrar uma nova fase da sigla, com a pacificação.

“Foi um dia muito importante para o PSDB, em especial de São Paulo, porque conseguimos pacificar o partido em torno de um projeto único de fortalecimento. O nosso grande desafio vai ser reconectar com a sociedade, com as pessoas, para o partido voltar a ser reconhecido como um grande formulador de políticas públicas e de soluções para os problemas das cidades e do Brasil. Vão surgir bons frutos dessa união que foi materializada em São Paulo”, avaliou Paulo Serra, que segue como presidente estadual da Federação PSDB-Cidadania.

Era esperado que o nome do novo presidente estadual fosse definido ontem, já que, para evitar divisões internas, a sigla definiu chapa única para convenção. A previsão era de definição por meio de acordo, o que não aconteceu. Agora, os membros da chapa vencedora se reunirão no decorrer da semana para definição dos nomes principais da Executiva, principalmente o do novo presidente do diretório estadual, com expectativa de resolução até o próximo fim de semana.

Marco Vinholi, que já foi presidente do diretório estadual, era o mais cotado para assumir o posto. Vinholi foi secretário de Desenvolvimento Regional do ex-governador do Estado João Doria, este fato desagradaria alguns dirigentes do partido, devido à identificação dos dois. A preferência da direção nacional do PSDB, comandada pelo ex-governador de Goiás Marconi Perillo, seria por um nome sem ligação com Doria e Eduardo Leite, devido a embates dos últimos anos.