Naruto será transformado em filme em versão live-action, com direção de Destin Cretton

Naruto, personagem do mundo dos mangás, ganhará um filme em versão live-action. A informação foi confirmada pela produtora Lionsgate ao site The Hollywood Reporter. O anúncio de Destin Daniel Cretton como diretor do longa foi feito na sexta-feira, 23. O cineasta é conhecido pelo filme Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. Masashi Kishimoto, criador do personagem, elogiou a escolha: "Sua força está em criar dramas sólidos e me convenci de que não há outro nome para Naruto", disse. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.