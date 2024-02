Palavra do Leitor - 26 de fevereiro de 2024

Casa ‘abandonada’

Venho denunciar e pedir medida urgente em relação a residência na Alameda Araguaia, 861/873, bairro Santa Maria, São Caetano. Em que pese existir um único morador na enorme residência, esta se encontra “abandonada”. O mato, com plantas trepadeiras, tomou conta de todo o muro e tudo que se encontra próximo a ele, acabando por invadir a minha residência. Além disto, há grande piscina no local, que se encontra abandonada, com meio metro de água, que mais parece um pântano. Está cada dia mais insuportável ficar dentro de minha própria casa. A proliferação de mosquitos está fora do controle. Somos obrigados e viver à base de repelentes e inseticidas, mas mesmo assim não resolvem o problema. Roedores descem pelo muro da dita residência, invadindo nossas casas e colocando todos em risco.

Thiago Pitalli Arevalo

São Caetano

Cleptocracia

O que fazer para mudar o sistema de nomeação dos membros do Judiciário de 2ª Instancia e da Suprema Corte no Brasil? Considerando a extensão e a profundidade dos escândalos, seria chocante se isso não acontecesse. Só vamos construir o País que queremos combatendo a cleptocracia que se apoderou do Estado brasileiro. Isso só acontecerá reformando-se legislações que perpetuam a impunidade e a corrupção desbragada, como a indicação política dos ministros dos Tribunais de Contas, dos desembargadores dos Tribunais de Justiça sem o devido concurso da magistratura e sem prática processual, sendo a maioria indicada pelos deputados estaduais aos governadores por meio do famigerado 5º Constitucional, do STF, que tem um colegiado composto de 11 juízes que são pessoas indicadas pelo presidente da República ao Senado, que, após sabatina, são nomeados para o cargo e lá permanecem até 75 anos. Grande parte deles sequer é magistrado de carreira. Esse sistema oligárquico desonroso, para os dias presentes, veda o direito de brilhantes jovens juristas brasileiros participarem de relevante cargo de juiz da Suprema Corte. E, para tanto, é necessário reduzir o prazo vigente de permanência para tão-somente oito anos. Como também é necessário extirpar o vergonhoso foro privilegiado de congressistas, permanecendo tão somente aos presidentes da República e do STF no período da função. Porém, se a classe política, Executivo e Legislativo de todos os níveis, não reformar as legislações supracitadas, incluindo também a extinção do instituto da reeleição de mandatos políticos consecutivos, a impunidade e a corrupção reinante no Brasil permanecerão em nosso meio ad infinitum. Já dizia o filósofo grego Aristóteles, em 384 a.C.: quanto mais lei tem, mais corrupto tem.

Francisco Emídio Carneiro

São Bernardo

Rio Grande da Serra

Em 2015, o pastor Eduardo Furtado, da Igreja Internacional da Graça de Deus, sofreu a maior perseguição política em Rio Grande da Serra, liderada pelos então vereadores Claurício Bento e Israel Mendonça, que levaram aos seus pares uma carta escrita pelo religioso, que contou com o repúdio de 13 parlamentares, culminando com a transferência do líder religioso. O conteúdo da carta era somente crítica em redes sociais feitas pelo sacerdote, que é formado em jornalismo, e os líderes políticos, não gostando da crítica, fizeram essa moção de repúdio. Fica o registro para que os eleitores saibam escolher seus representantes, e nunca aceitem a política calar uma liderança.

Eduardo Furtado

Mauá

Fuga de presos

‘Três são presos sob suspeita de ajudar foragidos de presídio’ (Setecidades, dia 23). Com 600 agentes, alguém avisa o Ricardo Lewandowski para aproveitar o contingente e tentar recapturar o maior traficante do Brasil que, solto por decisão do STF, desapareceu no dia seguinte. Isto é Brasil!

Walmir Ciosani

São Bernardo