'Oppenheimer' ganha principais categorias da premiação do Sindicato dos Atores dos EUA

O filme Oppenheimer foi o grande vencedor da 30.ª edição do SAG Awards, o prêmio do Sindicato dos Atores Americanos, anunciado no sábado, 24. A produção conquistou os prêmios de Melhor Elenco em Filme, Melhor Ator (Cillian Murphy) e Ator Coadjuvante (Robert Downey Jr.). Da'Vine Joy Randolph, de Os Rejeitados, foi a Melhor Atriz Coadjuvante e Lily Gladstone, de Assassinos da Lua das Flores, a Melhor Atriz. Entre as séries, Succession levou o prêmio de elenco entre os dramas e O Urso, entre as comédias; o melhor ator foi Pedro Pascal (The Last of Us) e a melhor atriz, Elizabeth Debicki (The Crown). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.