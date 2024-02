Rodriguinho, Lucas Henrique e Fernanda formam a berlinda do décimo paredão do BBB24

É fogo no parquinho, meus amigos! Aconteceu na noite deste domingo, dia 25, mais uma formação de paredão na casa mais vigiada do Brasil. A Líder Beatriz iniciou a dinâmica e decidiu indicar Rodriguinho ao Paredão. Isabelle, dupla que ganhou a disputa ao lado de Beatriz, empareda outro brother, ela então optou Lucas Henrique.

Já Leidy Elin indicou Fernanda para a berlinda da semana com seu Poder Curinga. MC Bin Laden, o mais votado pela casa, recebeu nove votos e também foi ao paredão.

Fernanda, Bin e Lucas disputaram a prova bate e volta, no entanto, Bin acabou levando a melhor e se safou do paredão. Sendo assim, estão no paredão desta semana: Rodriguinho, Lucas Henrique e Fernanda.

E aí, quem será o eliminado da semana? Façam suas apostas!