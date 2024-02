Sebastian Baez vence duelo argentino e se sagra campeão do Rio Open

Na primeira final totalmente argentina na história do Rio Open, prevaleceu a experiência de Sebastian Baez sobre a juventude de Mariano Navone. Neste domingo, o quinto cabeça de chave superou a surpresa da competição brasileira pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em 1h22min, no Jockey Club Brasileiro.

Baez se sagrou campeão do Rio Open pela primeira vez. Trata-se da maior conquista de sua carreira até agora. O tenista de 23 anos soma agora cinco títulos de nível ATP - os quatro troféus anteriores foram obtidos em competições ATP 250. O Rio Open é de nível ATP 500, o segundo na escala da Associação dos Tenistas Profissionais.

Baez se tornou o segundo argentino a levantar o troféu do maior torneio da América do Sul. O primeiro foi Diego Schwartzman, campeão em 2018. O título vai garantir o argentino em sua melhor posição do ranking na carreira, o 21º posto, na atualização de segunda-feira. Sua colocação mais elevada até então era o 25º lugar, obtido no fim de janeiro.

Algoz do brasileiro Thiago Monteiro nas quartas de final, Baez era o favorito ao título porque teve pela frente neste domingo Mariano Navone, ainda pouco experiente no circuito. Navone eliminou o jovem brasileiro João Fonseca nas quartas e vinha surpreendendo porque veio do qualifying, a fase preliminar do torneio, que dá as últimas vagas na chave principal de simples.

Após disputar sua primeira final de ATP no Rio de Janeiro, Navone vai dar um salto no ranking. O tenista de 22 anos conquistará nada menos que 53 posições na lista da ATP, saltando do 113º para o 60º lugar nesta semana.