Em casa! Em tratamento contra o câncer, Fabiana Justus recebe alta hospitalar

Fabiana Justus usou as redes sociais, na tarde deste domingo, dia, para anunciar que recebeu alta hospitalar e está em casa com a família. Em tratamento contra leucemia, a influenciadora têm compartilhado com os seguidores a luta que vem travando contra a doença.

- Em casa! Obrigada, meu Deus! Primeiro intervalo entre os ciclos para dar muita força para continuar o tratamento!, escreveu a filha de Roberto Justus na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores comemoram:

- Que alegria te ver em casa Deus abençoe grandemente! Já está curada, disse Juliana Silveira;

- Oh Gloria, celebrou Preta Gil.

- Amém!, comentou Giovanna Ewbank.

- Roberto Justus também fez questão de comentar na publicação da filha:

- Que emoção filha! Primeira batalha vencida! Agora descanse bastante, em seguida venceremos a guerra! Te amo!.

Vale lembrar que em decorrência do diagnóstico e da internação, Fabiana precisou se distanciar dos filhos, as pequenas gêmeas Chiara e Sienna, ambas com cinco anos de idade e o caçula Luigi, de 6 meses, frutos do relacionamento com o empresário Bruno D'Ancona.