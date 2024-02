Xuxa Meneghel mostra cachorrinha Doralice com look inspirado na capa do álbum Xou da Xuxa 2

Muito show pela frente! Neste domingo, dia 25, Xuxa Meneghel exibiu sua cachorrinha, Doralice com um look inspirado na capa do álbum Xou da Xuxa 2. A Rainha dos Baixinhos que está a bordo do Navio da Xuxa para celebrar o ano em que completa seus 61 anos de idade, reuniu convidados especiais, festas temáticas e exposição com 60 figurinos originais, que marcaram a carreira da apresentadora.

Doralice, pet da apresentadora, está em todas. Ela inclusive, revelou anteriormente algumas regalias da cachorrinha, como ida à Disney, presença em eventos de lazer e até um lugar reservado no jatinho de sua dona durante as viagens.

Para quem não sabe, a embarcação saiu do porto de Santos, em São Paulo, e retorna na segunda-feira, dia 26.