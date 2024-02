Stenio Garcia testa positivo para Covid-19, diz Marilene Saade: Quem gosta dele apenas reze

Os seguidores de Marilene Saade foram pegos de surpresa neste domingo, dia 25, ao serem noticiados que Stenio Garcia foi diagnosticado com Covid-19. A atriz, que é casada com o artista desde 1998, revelou que o marido foi contaminado durante uma gravação, e reclamou da falta de empatia com o ator.

- Aqui vou escrever meu desabafo e minha indignação pela falta de respeito e empatia com o outro. Pra quem não sabe, não sou apenas formada em Artes Cênicas e, sim, me formei na Faculdade de Direito na PUC RJ, em 1992. O que mais me interessava era a parte dos Direitos Humanos que nada mais é que o Direito à Vida. Por que estou abordando esse tema em pleno domingo de sol? Porque infelizmente os outros julgam como se fossem juízes da vida alheia, sem ao menos nos conhecer, e calúnia, injúria e difamação é crime, mas no nosso país, e muito menos na internet, não funciona, começou seu desabafo.

- Estou com Stenio há quase 26 anos, amando, cuidando, numa relação de parceria mútua e quando a gente ama a gente cuida e defende. Tinha perdido minha mãe e, em seguida, me desesperei quando vi meu amor sem máscara e, mesmo sendo estabanada, fui protegê-lo, porque não queria que a vida dele corresse risco, porque vi minha mãe morrer na minha frente em plena UTI, lembrou Marilene sobre a polêmica de julho de 2022, quando ela retirou o ator de uma entrevista, pedindo para que ele colocasse máscara.

- As pessoas do mal e imprensa do mal me massacraram, porque viram um recorte de uma cena [...]. Agora, estou doente desde segunda-feira com uma infecção e inflamação no olho e, por isso, fiquei no meu quarto, enquanto na sala e área externa acontecia uma gravação pessoal do Stenio e minha ajudante falou que tinha um rapaz tossindo e com terçol, continuou.

- Cheguei a perguntar e ele me disse que era alergia e acreditei. Por falta de empatia e respeito à vida de uma pessoa, que de humana não tem nada, meu marido apresentou tosse ontem e hoje positivou para a Covid-19 e vou ter que, mesmo doente, levá-lo ao hospital. Eu mesma, com certeza, já fui contaminada e daqui a pouco também vou positivar como da outra vez e aí vai a pergunta para a imprensa que me detonou e para todos que me xingaram e acusaram de coisas bárbaras. Quem vai cuidar do Stenio, são vocês ou sou eu? Quem paga o plano do Stenio, são vocês ou é meu pai com 96 anos? O grande erro do Stenio foi não se resguardar e dar tudo em vida e o pouco que ele tem não chega a ele e, se não fosse minha família, nem plano de saúde ele teria. Como ele tem plano, irá no hospital e quem gosta dele apenas reze, finalizou.