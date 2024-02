Eleições EUA: em Michigan, atenções estão na força de Biden no partido e divisão republicana

As eleições primárias em Michigan, nos Estados Unidos, devem levar as atenções à força do presidente Joe Biden dentro do Partido Democrata e às turbulências do Partido Republicano dentro do Estado. Marcada para terça-feira, 27, a disputa em Michigan é a última corrida antes do calendário eleitoral se ampliar na Super Terça, em 5 de março, quando as eleições serão realizadas em cerca de 14 estados.

Os resultados de terça-feira serão observados de perto para entender qual a direção de Michigan para as eleições de novembro. Com uma vitória apertada em 2016, Trump tornou-se o primeiro candidato presidencial republicano a vencer no Estado desde 1988, garantindo seu caminho para a Casa Branca. Biden recuperou o Estado para os democratas em 2020. Trump derrotou a democrata Hillary Clinton no Estado em 2016 por menos de 11 mil votos, enquanto Biden venceu em 2020 por menos de 155 mil votos.

Com isso em vista, as atenções se voltam à força de Joe Biden dentro do Partido Democrata. Ele enfrenta uma oposição mínima e sua nomeação não está em dúvida, mas os eleitores de Michigan têm a opção de votar em "não comprometido", o que poderia provocar votos de protesto. Isso pode se intensificar no Estado com o maior número de árabes americanos, enquanto Biden enfrenta pressão para pedir por um cessar-fogo permanente na guerra entre Israel e o Hamas. Apesar de ser improvável que a opção tenha a maioria, um suporte notável poderia servir como um sinal de alerta para as eleições gerais, indicando que os eleitores podem não sair de casa para votar em novembro.

Além disso, o papel de Nikki Hailey pode estar no radar. A republicana passou as últimas semanas concentrada na campanha em seu Estado natal, Carolina do Sul, onde Trump venceu facilmente na primeira primária do sul em 2024. Embora tenha passado pouco tempo no Michigan, ela planejava fazer campanha pelo Estados entre hoje e amanhã.

No entanto, parece haver pouco apoio para republicanos anti-Trump em Michigan. Peter Meijer, eleito para a Câmara dos EUA por Grand Rapids em 2020, sofreu uma derrota rápida em sua tentativa de reeleição dois anos depois, após votar pela condenação de Trump durante o segundo impeachment, após o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

Enquanto isso, o Partido Republicano de Michigan tenta emergir de uma luta interna entre facções pró-Trump. Embora os membros mais ativos do partido apoiem fortemente Trump para ser o candidato de 2024, uma luta de poder dentro da organização estadual pode complicar os esforços de sua equipe para organizar o Estado para mobilizar os eleitores em novembro.

A organização do partido estadual enfrenta uma dívida de mais de US$ 600 mil sob a presidente destituída Kristina Karamo, que se recusa a se afastar. Wopke Hoekstra, ex-congressista que foi embaixador dos EUA nos Países Baixos, teve endosso de Trump e prometeu restabelecer relações com doadores de longa data, enquanto Karamo se recusou a se encontrar com alguns. Hoekstra disse que será difícil reconstruir em menos de nove meses um partido estadual que, nas últimas eleições presidenciais, operava com um orçamento de US$ 20 milhões a US$ 30 milhões. Fonte Associated Press.