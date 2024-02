Daniel Alves vai receber quantia milionária da Receita espanhola e planeja usar valor para pedido de liberdade

Condenado a quatro anos e seis meses de prisão pelo estupro de uma mulher de 23 anos em uma casa noturna de Barcelona, Daniel Alves receberá aproximadamente R$ 6,5 milhões de reais do Ministério da Fazenda da Espanha. A informação divulgada no sábado, dia 24, pelo jornal La Vanguardia, revela que a decisão sido tomada na última quarta-feira, dia 21, mesmo dia em que o brasileiro foi julgado.

Ainda segundo a decisão, os advogados do jogador, que alegam inocência, pretendem usar a quantia para pedir liberdade provisória.

De acordo com a publicação, a Câmara Contencioso-Administrativa do Tribunal Nacional foi quem determinou a devolução do valor, já que entenderam que Daniel Alves não deveria declarar a remuneração que o Barcelona pagou ao agente Joaquín Macanás, da Fifa, por sua renovação com o clube no período de 2013 e 2014. O Tribunal Central Administrativo Econômico considerou que o brasileiro tinha a obrigação de declarar o pagamento. Ele, no entanto, alegou que os valores foram cobrados sem o seu conhecimento e que o agente trabalhou em função do Barcelona, e não para ele.

Segundo o jornal espanhol, Inés Guardiola, responsável pela defesa de Daniel Alves no caso de estupro, usará esse valor como garantia de que ele não fugirá para pedir a sua liberdade provisória. Guardiola e sua equipe alegam que a pena dada a ele faz com que desapareça o alto risco de fuga. Eles reforçam que ele não tem antecedentes, tem endereço fixo no país e que já entregou o seu passaporte. Eita!