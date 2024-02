Desentendimento entre Davi e Isabelle, visão de bondade em rival e mais! Confira o que rolou na madrugada do BBB24

Quando tem festa no BBB24, é claro que intrigas rolarão! O festejo do último sábado, dia 24, foi marcado pelas apresentações de Xande de Pilares e Joelma, que fez a animação tomar conta de casa mais vigiada do Brasil. Mas como tudo o que é bom dura pouco, Davi e Isabelle chegaram a se desentender, o que fez a sister terminar em lágrimas.

Xande de Pilares e Joelma agitaram a noite

A festa foi aberta pelo carioca, que colocou os brothers para sambar! Beatriz não conseguiu segurar o choro com a apresentação do artista que é fã declarada. Ao som de Brincadeira Tem Hora, Xande formou uma roda de samba com os participantes, e mostrou seu gingado.

E então chegou a vez da paraense mais amada do Brasil, Joelma! A cantora já começou com o hit Voando Pro Pará, para deixar o astral lá em cima. Em certo momento, ela se desequilibrou ao descer da escada, mas foi ajudada pelos brothers.

Desentendimento entre Davi e Isabelle

Um mal-entendido entre o motorista de aplicativo e a Cunhã-Poranga provocou um atrito na amizade dos dois. Tudo começou quando Beatriz, Matteus e Davi falavam sobre uma conversa que a vendedora ouviu na Central do Líder.

Isabelle achou que viu alguém citando seu nome, e se aproximou do trio para perguntar se ela era o assunto do papo. Os três riram, e Davi ainda questionou:

- Se tivesse alguém falando de você, eu ia deixar, é?

Pouco depois, foi Davi quem chegou perto de Isabelle, enquanto a dançarina interagia com Michel e Giovanna. A nutricionista interrompeu sua fala com a aproximação do motorista de aplicativo, que logo se retirou.

Depois, o baiano narrou esse momento com Matteus, e demonstrou estar desconfiado de Isabelle. Isso porque a amiga conversava com três rivais de Davi e, desconfiado, ele acha que precisa descobrir seu voto.

Na sala, Isabelle contou para Giovanna e Michel do momento em que foi tirar satisfação com o trio, e afirmou que não estava no centro da conversa entre Davi, Matteus e Beatriz. Mas a mineira garantiu que os três pronunciaram o nome da manuara, e ponderou:

- Podia ser qualquer coisa, disse Giovanna para Isabelle.

Mais tarde, foi a vez de Davi conversar com Isabelle sobre sua proximidade com Giovanna, Raquele e Michel, e questionou o jogo da amiga. Ela, porém, avisou que em festa não era o momento para ter aquele tipo de conversa.

- Não sei por que você tem dúvida da minha amizade por você, disse a manauara para o brother.

Mas Davi insistiu no assunto com a sister e avisou:

- Esconder jogo, entre eu e você, vai ficar difícil.

Após encerrar o papo com o baiano, ela foi para o banheiro sozinha e, ajoelhada, desabafou:

- Não gosto desse tipo de conversa.

Depois, a cunhã-poranga pediu um abraço de Raquele e caiu no choro. Pouco depois, Davi entrou no cômodo e quis saber qual era o motivo das lágrimas e duvidou do motivo sugerido.

Bondade em rival?

Logo após prestigiarem o show de Joelma, Beatriz e Alane foram para o Quarto da Líder ativar a Central para visualizar conversas da casa. As duas assistiram a um papo entre Rodriguinho e Fernanda no Quarto Gnomo e comentaram sobre a rivalidade com a confeiteira.

- A Fernanda, quando não é irônica, parece ser legal, declarou a modelo.

Sem conseguir escutar o áudio da conversa dos gnomos, as sisters decidiram espionar o quarto, e Alane desceu para ouvir o papo por trás da porta. No entanto, Pitel entrou na casa e atrapalhou os planos da bailarina, que tentou disfarçar a ação.

Enquanto isso, no Quarto Gnomo, também rolaram comentários positivos sobre um adversário. Pitel contou para Fernanda e Rodriguinho sobre a briga entre Davi e Isabelle. Fernanda comentou que não vê maldade no rapaz, e o cantor disse que o baiano é bonzinho. Rodriguinho também lembrou um conflito que teve com o baiano e admitiu:

- Vi meu filho.

Divórcio do casal MC Bin Laden e Giovanna

Após MC Bin Laden decidir terminar o namoro com Giovanna, Michel aconselhou a sister a procurar o funkeiro para conversar novamente. Mas, apesar do incentivo, a sister argumenta:

- Me pediu divórcio.

Em outro momento, Pitel questiona a nutricionista sobre o motivo do término, e a sister dispara:

- Você pergunta para ele. Ele que quis, tem as questões dele.

Até Alane comentou sobre o fim do romance e avaliou que o artista fica muito sozinho:

- Às vezes, eu fico com pena dele, afirmou a paraense.

Estratégias no jogo

Com mais uma berlinda se aproximando, os participantes do BBB24 aproveitaram a noite para levantar teorias e traçar estratégias para escapar do Paredão. Cogitando ser indicado por Leidy Elin com o Poder Curinga, Davi aconselhou a Líder Beatriz:

- Faça seu jogo, não se doa, aconselhou o baiano.

Fernanda, Pitel e Raquele contaram votos e citaram MC Bin Laden:

- A gente precisa mandar ele direto, disse Pitel.

Já Michel afirmou para Giovanna e Raquele que pretende votar no funkeiro na próxima Formação de Paredão, enquanto as duas sisters sugeriram escolher Wanessa, que nunca enfrentou o Paredão.