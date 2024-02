Pabllo Vittar agita terceira noite de festas no Navio Carna Xuxa; saiba como foi

Mais uma noite agitada no Navio Carna Xuxa, a embarcação de Xuxa Meneghel, que foi protagonizada pelo show de Pabllo Vittar. A cantora usou um look de coelhinha e foi tietada pelos que embarcaram na viagem, incluindo Reynaldo Gianecchini, Fabiana Karla e a própria Xuxa. Felipe Mar também se apresentou na noite do último sábado, dia 24.

Reynaldo Gianecchini apostou em desenhar uma bandeira LGBTQIA+ em seu rosto. A pintura foi muito bem trabalhada, e a forma como foi feita fazia parecer que a bandeira estava saindo de seu corpo.

Teve até o registro do encontro das duas lendas: Xuxa e Pabllo! A Rainha dos Baixinhos levou Doralice, sua cachorrinha companheira, com ela para conhecer a Drag. Pabllo se emocionou e até revelou um pouco do seu repertório para Xuxa:

- Vou cantar Bombando Brinque hoje!