Bella Campos revela que sofreu quadro de depressão

A atriz Bella Campos, que interpretou Muda na novela Pantanal e Jenifer em Vai Na Fé, revelou que passou por um quadro de depressão em 2023. Ela publicou um desabafo no Instagram na noite deste sábado, 24, em que contou a situação e explicou que agora está bem.

"Poucas pessoas sabem, mas eu tive um quadro de depressão do começo ao meio do ano passado, poucas pessoas estiveram do meu lado nesse momento, eu não tinha ninguém da minha família nem tantos amigos por perto", escreveu a artista de 26 anos.

Ela contou que, na época, alguma pessoas achavam que era "exagero", que ela estaria apenas cansada: "Mas a verdade é que foi horrível, eu não conseguia sentir nenhum tipo de emoção, vivia em constante ansiedade, estava apática, famoso: xoxa, capenga e manca".

"Eu só estou falando isso aqui agora, porque isso passou, eu tirei forças do fundo do meu útero, do fundo da minha alma, de onde eu achava que nem conseguiria mais tirar e não desisti", disse Bella, completando que agora está feliz e vivendo a vida "jeito que sempre quis".

"Quando eu estava na m****, ninguém nem sequer sabia, agora que estou feliz para c****** eu vou viver a minha vida como eu bem entender, pagar minhas contas, cuidar da minha família, fazer muito bem o meu trabalho e usufruir de todas minhas conquistas", finalizou.

Nos comentários da publicação, Bella recebeu apoio de amigos e famosos. "Sua linda! Brilhe muito, usufrua dessa felicidade quando ela vem e saiba que um montão de gente torce pra te ver feliz", escreveu Alice Wegmann.

"Me permito certas futilidades porque não quero só viver de coisas difíceis de lidar", comentou Leticia Sabatella. "Te entendo muito meu amor, você é uma luz de mulher!! Brilhe!!! Te amo", disse Preta Gil.