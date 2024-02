Stênio Garcia é diagnosticado com covid-19 pela 3ª vez e mulher faz desabafo

O ator Stênio Garcia, de 91 anos, foi diagnosticado com covid-19. A informação foi compartilhada pela mulher dele, Mari Saade, em um desabafo no Instagram na manhã deste domingo, 25, em que também informou que o artista apresentou tosse e deve ser levado ao hospital ainda hoje.

"Estou com Stênio há quase 26 anos amando, cuidando em uma relação de parceria mútua e, quando a gente ama, a gente cuida e defende. Tinha perdido minha mãe e em seguida me desesperei quando vi meu amor sem máscara e, mesmo sendo estabanada, fui protegê-lo porque não queria que a vida dele corresse risco porque vi minha mãe morrer na minha frente em plena UTI", escreveu Mari.

Ela contou que está, desde segunda-feira, 19, com uma infecção e inflamação nos olhos. "Por isso, fiquei no meu quarto enquanto na sala e área externa acontecia uma gravação pessoal do Stênio e minha ajudante falou que tinha um rapaz tossindo e com terçol", disse.

"Cheguei a perguntar e ele me disse que era alergia e acreditei. Por falta de empatia e respeito a vida de uma pessoa que de humana não tem nada, meu marido apresentou tosse ontem e hoje positivou para covid-19. Vou ter que, mesmo doente, levá-lo ao hospital e eu mesma com certeza já fui contaminada", completou.

A atriz ainda completou rebatendo críticas que recebeu quando viralizou por ter "obrigado" o artista a usar máscara: "Quem vai cuidar do Stênio são vocês ou sou eu? Quem paga o plano do Stênio são vocês ou é meu pai com 96 anos? O grande erro do Stênio foi não se resguardar e dar tudo em vida e o pouco que ele tem não chega a ele e se não fosse minha família nem plano de saúde ele teria. Como ele tem plano irá no hospital e quem gosta dele apenas reze".

Em 2023, Stênio ficou internado por cerca de uma semana devido a um quadro de septicemia. Já no ano anterior, ele havia sido diagnosticado com covid-19 e disse que a doença fez um "estrago feio em seu pulmão". Em 2021, ele também foi contaminado pelo vírus.