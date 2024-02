Resumo 'BBB 24': Festa tem Joelma caindo no chão e discussão de Davi e Isabelle

A madrugada do Big Brother Brasil 24 neste domingo, 25 de fevereiro, foi marcada por uma festa com a presença de Joelma e Xande de Pilares. Além disso, a noite teve conversas sobre alianças e rivalidades e uma discussão entre Davi e Isabelle que terminou em choro. Veja os destaques abaixo.

Xande de Pilares e reclamações sobre Beatriz

Xande de Pilares foi responsável por abrir a festa do BBB ainda na noite de sábado. O cantor tocou alguns de seu grandes hits, como Tá Escrito e Clareou, e animou os brothers. Rodriguinho, cujo comportamento nos shows havia sido questionado anteriormente, curtiu de pé e cantando.

Beatriz, que é bastante fã do cantor, passou boa parte da apresentação bem na frente do palco. A vendedora chegou a se ajoelhar e chorar por conta da presença do artista.

Mais tarde, Giovanna criticou o comportamento de Beatriz. "Todo mundo ficou no maior climão ali na festa. O Xande ficou voltando para trás o tempo todo, porque ele sabe que não pode, ela sabe que não pode. Isso ta na regra, não é novidade para ninguém não", disse.

Joelma caindo e entrando na piscina de bolinhas

Depois, foi a vez de Joelma agitar a casa mais vigiada do Brasil. Ela abriu o show com o sucesso Voando pro Pará e cantou diversas músicas famosas ao longo da apresentação. A artista interagiu bastante com os brothers, dançou com Davi e Matteus e cantou para Lucas.

Em um dos momentos mais marcantes da noite, Joelma acabou escorregando quando descia do palco e caindo de joelhos no chão. Ela não se machucou e continuou a apresentação normalmente:

Depois, quando já estava na pista com os confinados, a cantora decidiu que entraria na piscina de bolinhas montada pela produção. Ela "mergulhou" e ainda brincou com os brothers: "Eu sei nadar gente, eu sei nadar".

Discussão de Davi e Isabelle

A festa também foi marcada foi um momento tenso na amizade entre Davi e Isabelle. Primeiro, a sister o viu conversando com Beatriz e Matteus e perguntou se ele era o assunto, ao passo que Davi explicou que não.

Depois, Isabelle estava conversando com Michel e Giovanna e mudou de assunto ao perceber uma aproximação do motorista. O momento gerou desconfiança em Davi, já que ele estava falando com pessoas que são rivais dele no jogo.

"Três pessoas conversando e tem homem na conversa, não é assunto de mulher. Por que eu não posso saber? Qual o segredo? O que será que está por tras disso? Está jogando dos dois lados?", questionou ele, em conversa com Matteus. O gaúcho sugeriu que Davi pedisse para Beatriz descobrir em quem Isabelle vota por meio de seus poderes da Central do Líder.

Algum tempo depois, Davi foi perguntar o assunto diretamente para Isabelle, que explicou que eles estavam falando sobre relacionamentos. Mas o motorista seguiu no assunto e disse que "esconder jogo" entre os dois "fica difícil". Isabelle disse que não queria discutir jogo durante a festa.

Depois, os dois voltaram a conversar na cozinha. "Essas pessoas que tu tem como próximo, tem pessoas que são próximas deles que são meus adversários", disse Davi. Em seguida, Isabelle chamou Raquele para o Quarto Fada, começou a chorar e foi consolada pela sister.

O motorista viu a situação e foi questioná-la: "Você não queria ficar sozinha?". "Eu só estava querendo vir aqui para ganhar um abraço, Davi", respondeu ela.