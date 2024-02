Tom Brady estaria tentando se adaptar ao novo romance de Gisele Bündchen

Tom Brady estaria tentando encontrar algo bom em Joaquim Valente, suposto namorado de Gisele Bündchen. Segundo informações do Daily Mail, o jogador de futebol americano está se adaptando ao novo romance da ex-esposa.

A modelo ainda não falou publicamente sobre seu status de relacionamento e nem confirmou um namoro, mas o veículo noticia que o romance teria começado em junho de 2023 e Tom desconfia que o casal estaria junto há mais tempo.

- Se ela quer que pensem que ela namora Joaquim só desde junho, que assim seja, mas eles estão juntos há mais tempo e não vão devagar. Tom aceitou, disse uma fonte.

O atleta não chegou a fazer amizade com Joaquim, mas estaria disposto a manter uma boa relação por conta dos de seus filhos, Bejamin e Vivian.

- Tom e Joaquim não são amigos - mas Joaquim está perto de seus filhos, então Tom tem que encontrar o que há de bom nele e acredita que ele é um cara legal. Se Joaquim se tornar uma figura paterna para seus filhos, Tom será capaz de se adaptar.

O informante ainda relembra o fato de que Tom já passou por uma separação antes. O jogador se relacionou por dois anos com Bridget Moynahan, com quem se tornou pai de John, de 16 anos de idade.

- As pessoas parecem esquecer que Tom tem muita prática com tudo isso desde o tempo em que esteve com Bridget. Eles tiveram um filho, seguiram em frente e descobriram. As coisas estão dando certo entre ele e a Gisele e se o Joaquim vai ficar na vida dela para sempre, então ele vai fazer tudo dar certo para o melhor para todos, não tem outra opção.