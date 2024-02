Azulão desperdiça dois pênaltis, mas goleia e ganha a primeira na A-3

Em duelo ponta de baixo da A3, o São Caetano goleou ontem o Matonense no Anacleto Campanella. Mesmo com dois pênaltis perdidos, o Azulão goleou por 4 a 1 e garantiu sua primeira vitória no Campeonato Paulista da Série A-3. Com o triunfo e a derrota do Itapirense, o time da região vai terminar a rodada fora da zona de rebaixamento.

Na quarta-feira (28), o São Caetano encara o EC São Bernardo, líder da competição, em duelo regional.