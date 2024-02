Tricolor encara o Guarani e quer voltar à zona de classificação

Precisando da vitória, o São Paulo encara o Guarani hoje às 18h. Mesmo com uma partida a menos, o Tricolor quer voltar para a Capital com os três pontos e retomar as primeiras posições do Grupo D. Hoje, a equipe está na terceira colocação e fora da zona de classificação à segunda fase do Paulistão.

O técnico Thiago Carpini não poderá contar com os dois zagueiros titulares, Arboleda e Diego Costa, que estão suspensos. Alan Franco, substituto imediato, é dúvida.