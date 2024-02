Em boa fase, Corinthians recebe a Ponte na Neo Química Arena

Embalado pelos últimos resultados positivos, o Corinthians recebe a Ponte Preta hoje, às 20h, precisando da vitória para continuar sonhando com a classificação no Paulistão. A equipe do técnico António Oliveia está invicta há quatro rodadas.

Expulso na última partida, o goleiro Cássio é desfalque certo e Carlos Miguel assume o gol do Timão. Uma novidade pode ser a estreia do meia-atacante de Igor Coronado, que está liberado após melhorar a condição fisíca.