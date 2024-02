Em tratamento contra leucemia, Fabiana Justus se declara ao marido: Minha melhor escolha

Fabiana Justus segue internada no hospital para tratamento da leucemia e compartilhando a sua rotina enquanto luta contra a doença. Na noite do último sábado, dia 24, a influenciadora mostrou aos seguidores um clique em que aparece recebendo carinho do marido.

Em uma foto compartilhada no Instagram, ela e Bruno Levi D'Ancona surgem deitados abraçadinhos na cama hospitalar. A filha de Roberto Justus, que está contando com todo o apoio de amado enquanto enfrenta a doença, fez questão de se declarar a ele nas redes sociais.

Na legenda da publicação, Fabiana escreveu:

Eu sempre falo que um relacionamento é uma escolha diária. Todo dia você escolhe estar ao lado daquela pessoa e ela te escolhe. E essa é a minha melhor escolha há mais de 20 anos. Essa foto eu achei tão linda que não podia deixar de vir para o feed! Lindo, te amo para sempre!