Boston Celtics bate New York Knicks com facilidade e chega a 8ª vitória seguida

O Boston Celtics venceu com facilidade o New York Knicks por 116 a 102 na rodada de sábado da NBA e conquistou seu oitavo triunfo consecutivo. Jaylen Brown e Kristaps Porzingis foram os maiores pontuadores do Boston, com 30 e 22 pontos, respectivamente.

Líder da Conferência Leste com 45 vitórias e 12 derrotas, o Boston tem uma campanha muito superior ao seu mais próximo concorrente, o Cleveland Cavaliers (36 e 19), mas Brown minimizou esses números. "Quando começarem os playoffs, nada disso realmente importa", afirmou Brown. "Será uma questão de confrontos, jogar duro. Obviamente, jogar em casa é importante."

O time de Nova York sofre com as ausências de Julius Randle, OG Anunoby e Mitchell Robinson, lesionados, e acumula somente 3 derrotas em 9 jogos em fevereiro. Jalen Brunson novamente apresentou bom desempenho, com 34 pontos e 9 assistências, mas não contou com o respaldo dos companheiros de time. O New York Knicks é o quatro da Conferência Leste com 34 vitórias e 23 derrotas.

Candidato a MVP da temporada, Jayson Tatum não vem apresentando estatísticas individuais assombrosas. Neste sábado, no Madison Square Garden, foram 19 pontos, 6 rebotes e 6 assistências, mas um estilo de jogo que mereceu elogios do técnico do Boston Celtics, Joe Mazzulla.

"Foi uma bela exibição de Jayson", disse o técnico. "O ritmo, os passes, a defesa e o equilíbrio, enfrentando marcação dupla e criando para os outros, foram ótimos. Tiro o chapéu para ele."

"Temos muitos bons jogadores no time", afirmou Tatum. "Sempre conversamos sobre cada um respeitar o espaço do outro."

Nesta sequência de oito triunfos seguidos, Tatum teve média de 27,5 pontos, 8,9 rebotes, 7 assistências e 1,3 roubos de bola por jogo. Seus totais de 220 pontos, 71 rebotes e 56 assistências só foram igualados por outros dois jogadores dos Celtics durante um período de oito jogos: o lendário Larry Bird e Antoine Walker.

Tatum marcou 30 pontos apenas três vezes nestes oito jogos. Ele poderia ultrapassar essa marca mais vezes, mas adotou uma abordagem equilibrada. Seus colegas de time parecem reconhecer sua importância.

"JT merece muito crédito", disse Kristaps Porzingis. "Ele poderia dizer quero marcar 30 todas as noites, mas ele não está fazendo isso."

Em Detroit, Paolo Banchero foi decisivo para a vitória do Orlando Magic por 112 a 109 sobre o Detroit Pistons. Com 0,8 segundo para o final do jogo, ele conseguiu converter um arremesso e um lance livre adicional.

O Orlando Magic chegou assim ao seu terceiro triunfo seguido. São 32 vitórias e 25 derrotas na sexta posição da Conferência Leste. Já o lanterna Detroit Pistons tem a pior campanha de toda a liga, com 8 triunfos em 56 jogos.

Confira os resultados da noite deste sábado

Detroit Pistons 109x112 Orlando Magic

New York Knicks 102x116 Boston Celtics

Minnesota Timberwolves 101x86 Brooklyn Nets

