Palavra do Leitor - 25 de fevereiro de 2024

Abilio Diniz

‘Criador do grupo Pão de Açúcar, Abilio Diniz morre aos 87 anos’ (Setecidades, dia 19). Ao saber, por meio do Diário, da morte de Abilio Diniz, fiquei triste, pois eu realmente o conheci pessoalmente e ele mostrou-me ser um homem simples e grande empreendedor. Ocorre que na década dos anos 1920, ele veio a Santo André para reinaugurar a filial do Pão de Açúcar da Perimetral. Sabendo do evento, fui lá bem cedo, antes da inauguração, só para ver as novidades. Eis que noto exatamente ele, Abilio Diniz, acompanhado por dois super seguranças. Parei ali sem acreditar, dirigi-me até ele dizendo: ‘Sr. Abilio Diniz, que surpresa. Bom dia, posso ter a honra de cumprimentá-lo?’ Ele veio até mim e retrucou: ‘Eu é que tenho a honra de cumprimentar um jovem que tão cedo está aqui para participar da reinauguração do nosso mercado’. Agradeci a ele dizendo que o mesmo proporcionava emprego para muitas pessoas da nossa cidade. Ele agradeceu-me e perguntou o meu nome. Eu disse a ele que era João de Deus. Ele riu e falou: ‘Então o mercado está abençoado’. Pediu à secretária dele para tirar uma foto ao meu lado. Deixou-me emocionado. Que Deus ampare-o lá no céu. Oxalá se todos os poderosos tivessem essa humildade e simplicidade como Abilio Diniz. Nosso mundo seria bem melhor.

João de Deus Martinez

Santo André

Indústria pneumática

‘Campanha pede proteção para a indústria de pneus’ (Economia, dia 23). Tarifa de importação de 16% e agronegócio bombando na produção não são suficientes para garantir competitividade da indústria? Fala sério! Eu nem sabia que no passado havia preço de referência para a entrada de pneu importado (extinto pelo governo Bolsonaro), portanto evitou práticas protecionistas com produtos competitivos e preços menores. Os compradores agradecem. Muito bom!

Walmir Ciosani

São Bernardo





Lula e o Holocausto

‘Lula iguala ações de Israel em Gaza ao Holocausto e cita nazista Hitler’ (Política, dia 19). Lembram-se em 2007 quando o rei Juan Carlos I da Espanha disse ao amigo do L e presidente venezuelano Hugo Chávez, de triste memória: ‘Por qué no te calas?’ Pois bem, comparar o que está ocorrendo em Gaza ao Holocausto de Hitler, é falta de conhecimento muito grande a respeito dos fatos. O presidente brasileiro acredita que questão tão complexa, que é a região do Oriente Médio, pode ser resolvida como se resolvem algumas coisas numa mesa de bar. Agora, é considerado persona non grata em Israel, o que é lamentável porque somos parceiros comerciais importantes. Eles nos fornecem fertilizantes, inseticidas, adubos, produtos químicos, tecnologia, equipamentos militares e muitos outros produtos. Exportamos para Israel óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos cru, carne bovina, soja, papel e celulose, calçados e muitos outros. Para que se meter nesta questão, ainda mais do lado errado? Não disse até agora uma única palavra sobre a morte do maior opositor de Vladimir Putin, Alexei Navalny, numa prisão em região com temperaturas congelantes, conhecida como lobo polar, a mais de mil quilômetros de Moscou. Nós, brasileiros, podemos usar a expressão do rei Juan Carlos a Chávez num bom e claro Português: “Por que não se cala, Lula?”

Mauri Fontes

Santo André