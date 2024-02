Trump diz que nunca viu Partido Republicano tão unido como agora

A caminho do palco para discurso momentos após o encerramento da votação nas primárias da Carolina do Sul, o ex-presidente americano Donald Trump comemorou a vitória sobre Nikki Haley. "Nunca vi o Partido Republicano tão unido como está agora", declarou, sinalizando que há muito trabalho ainda. "Você pode comemorar por cerca de 15 minutos, mas depois temos que voltar ao trabalho".

Segundo as projeções de vários meios de comunicação americanos, Donald Trump venceu com grande vantagem sobre Haley. O New York Times dá a Trump 61% dos votos, contra 38% de Haley, enquanto a Fox aponta uma margem de 64% para Trump e 35% para Haley.

Trump venceu todas as disputas que contavam para os delegados republicanos até agora, com vitórias já em Iowa, New Hampshire, Nevada e nas Ilhas Virgens dos Estados Unidos. Essa última vitória provavelmente aumentará a pressão sobre Haley para desistir da disputa.

Com isso, uma revanche das eleições presidenciais de 2020 entre Trump e o presidente Joe Biden está cada vez mais provável. Haley prometeu permanecer na disputa pelo menos até as primárias de 5 de março, conhecidas como Super Terça, mas não conseguiu prejudicar o ímpeto de Trump em seu Estado natal, apesar da série de eventos de campanha e argumentar que as acusações contra o ex-presidente irão paralisá-lo no duelo com Biden.

Haley anunciou nos últimos dias que irá diretamente para Michigan para as primárias de terça-feira, a última grande competição antes da Super Terça.