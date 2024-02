Trump derrota Haley na Carolina do Sul com pelo menos 63% dos votos

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump venceu as primárias do Partido Republicano na Carolina do Sul, neste sábado, 24, com pelo menos 63% dos votos, segundo informações preliminares.

Trump fica cada vez mais perto de ser declarado por seu partido a concorrer com Joe Biden à corrida à Casa Branca em novembro deste ano. Esta é a quarta vitória de Trump em primárias. Ele já venceu as disputas em Iowa, New Hampshire e Nevada.

Nikki Haley, única rival de Trump na disputa pela nomeação como candidato do partido Republicano à Casa Branca, prometeu permanecer na disputa pelo menos até as primárias de 5 de março, conhecidas como Super Terça, mas não conseguiu diminuir o ímpeto de Trump no Estado natal dela, apesar de realizar uma série de eventos de campanha e argumentar que as acusações contra o ex-presidente irão paralisá-lo em um duelo com Biden.

A Associated Press (AP) declarou Trump o vencedor quando as urnas fecharam em todo o Estado, às 19h. A AP baseou o resultado da disputa em uma análise do AP VoteCast, uma pesquisa abrangente com os eleitores das primárias republicanas da Carolina do Sul.

A pesquisa confirma os resultados das pesquisas pré-eleitorais que mostram Trump claramente liderando Haley em todo o Estado.