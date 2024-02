Água Santa perde e terá que secar adversário no Paulistão

O Água Santa voltou a ser derrotado neste sábado (24), na abertura da 10ª rodada, após duas rodadas de invencibilidade. O Netuno foi derrotado por 1 a 0 pelo Novorizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Cm o resultado, o time da região se mantém com 14 pontos e terá de secar a Ponte Preta, com 13, em duelo contra o Corinthians na Neo Química Arena. O gol foi marcado por Danilo Barcelos, de pênalti.

Nas duas últimas rodadas, o Água Santa terá dois grandes desafios pela frente, já que enfrentará São Bernardo e Corinthians. O Primeiro já acontece no próximo domingo, dia 3 de março, às 16h, no duelo regional contra o Tigre, no estádio Primeiro de Maio.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 1 X 0 ÁGUA SANTA

NOVORIZONTINO

Jordi; Willean Lepo (Raul Prata), Rafael Donato (Luisão), Renato e Danilo Barcelos; Reverson, Willian Farias e Marlon; Waguininho (Rodolfo), Fabrício Daniel (Paulo Vitor) e Neto Pessoa (Jenison).

Técnico: Eduardo Baptista.

ÁGUA SANTA

Ygor Vinhas; Alex Silva, Roger Carvalho, Jonnathan e Gabriel Inocêncio (Artur); Kady, Thiaguinho (Léo Sena) e Luan Dias; Bruno Xavier (Ronald), Keké (Neilton) e Júnior Todinho (Bruno Mezenga).

Técnico: Bruno Pivetti.

Juiz: Gabriel Henrique Meira Bispo.

Gol: Danilo Barcelos (pênalti), aos 42 minutos do primeiro tempo.

Renda e público: R$ 34.300,00, para 1.824 pagantes.

Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, ontem à tarde.