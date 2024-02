São Caetano perde dois pênaltis, mas goleia e vence primeira na A3

Em duelo ponta de baixo da A3, o São Caetano goleou neste sábado (24) o Matonense no Anacleto Campanella. Mesmo com dois pênaltis perdidos, o Azulão goleou por 4 a 1 e garantiu sua primeira vitória no Campeonato Paulista da Série A-3. Com o triunfo e a derrota do Itapirense, o time da região vai terminar a rodada fora da zona de rebaixamento. Jean Filder, Kadir, Rafael e Sávio marcaram para o Azulão.

No Azulão, a vitória veio após empate no meio de semana que pôs fim a uma sequência de cinco derrotas. Na próxima quarta-feira, o São Caetano terá duelo difícil, já que encara o EC São Bernardo, líder da competição, em duelo regional disputado em Santana de Parnaíba.

FICHA TÉCNICA

SÃO CAETANO 4 X 1 MATONENSE



SÃO CAETANO

Fernando Caixeta; Jhonata, Kanu, Diego e Douglas DG; Rafael, Lucas dos Santos (Gabriel Santos) e Foca; Marcio Jonatan (Jean Filder), Sávio (Kadir) e David Braw (Enzo Adrian).

Técnico: Rogério Zimmermann.

MATONENSE

Alê; Mateus Lima, Breno, Roger e Erick; Murilo Gabriel (Tulio), Wallace (Luis Felipe) e Maicon Souza; Pit, Maycon Paixão (Mateus Jesus) e Caio Henrique.

Técnico: Pedro Henrique.

Juiz: Pedro Henrique Alves de Paula.

Gols: Rafael, aos 16, Murilo, aos 20, e Sávio, aos 22 do primeiro tempo; Jean Filder, aos 43, e Kadir, aos 50 do segundo.

Renda e público: R$ 2.170,00, para 573 pessoas.

Local: Anacleto Campanella, em São Caetano, ontem à tarde.