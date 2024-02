?Altas Horas? de hoje traz convidados em homenagem aos anos 1970

O Altas Horas de hoje, sábado, 24, fará uma homenagem à música dos anos 1970, trazendo convidados como Tony Tornado, Silvio Brito, Adriana, As Frenéticas, Ednardo, Hyldon, Lilian Knapp, Lady Zu, Lô Borges, Márcio Greyck, Peninha e Perla.

Entre as músicas cantadas no palco da atração estarão Dancing Days, O Que Me Importa, O Pavão Misterioso, Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda, Eu Sou Rebelde, A Noite Vai Chegar, Trem Azul, Impossível Acreditar Que Perdi Você, Fernando, Espelho Mágico e BR-3.

Recentemente, foram feitos programas nos mesmos moldes, mas com artistas da década de 1980, dos anos 1990 e, também, dos anos 2000.

Os convidados interagem com o público e o apresentador Serginho Groisman. O Altas Horas de hoje, sábado, 24 de fevereiro, vai ao ar às 23h10, após o BBB 24, na Globo.