Rodrigo Simas abre o jogo sobre paternidade: - Penso em não ter filhos

O ator Rodrigo Simas, que vive José Venância no remake Renascer, da Globo, revelou em recente entrevista se deseja se tornar pai. Em resposta, o artista que vive um relacionamento há cinco anos com a atriz Agatha Moreira, descartou planos para ter filhos no futuro.

- Na verdade, penso em não ter filhos. Ser pai não é algo que passa pela minha cabeça neste momento, contou o ator ao Jornal O Dia.

Simas fez questão de destacar o posicionamento da namorada sobre o assunto:

- Agatha têm o mesmo pensamento que o meu, então a gente não sente essa pressão, contou ele.

- Acompanho os meus irmãos e amigos que têm filhos, é uma responsabilidade muito grande. Hoje, escolhemos não ter filhos e nem pensar sobre esse assunto, finalizou.

Parece que o cargo de titio já é mais do que suficiente, já que o ator tem cinco sobrinhos. Por exemplo, Felipe Simas, é pai de Joaquim, de nove anos de idade, Maria de seis anos, e Vicente de três anos, frutos do relacionamento com Mariana Uhlmann. Já o irmão mais velho, Bruno Gissoni, é pai de Madalena, de três anos de idade e Amélia, de um ano, do relacionamento com a também atriz Yanna Lavigne.