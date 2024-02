Taylor Swift realiza sonho de fã com câncer e entrega acessório da The Eras Tour

Taylor Swift se apresentou mais uma noite em Sydney, na Austrália, para uma multidão de 81 mil pessoas que entoaram suas músicas o mais alto possível. Mas teve uma garotinha que se destacou entre todas: Scarlett Oliver, de apenas nove anos de idade.

O motivo? A garotinha estava entre o público da The Eras Tour e carregava um cartaz pedindo o chapéu usado pela loirinha durante a canção 22. Segundo a revista People, Scarlett já tinha recebido a chance de conhecer Swift através do projeto Make A Wish, por ser ter sido diagnosticada com câncer, porém, o encontro nunca aconteceu.

Scarlett é uma menina de nove anos de Perth e foi diagnosticada em outubro do ano passado [2023] com um glioma de alto grau, este é um câncer cerebral muito agressivo e sem cura. O prognóstico que nos foi dado foi de 12 a 18 meses a partir do diagnóstico. Ela tem sido uma guerreira absoluta através de cirurgias, radioterapia e outros tratamentos (todos feitos para tentar prolongar sua vida), explicou Natalie, madrasta da garotinha.

Na noite da última sexta-feira, dia 23, Scarlett teve a oportunidade de ser presenteada com o acessório usado por Taylor. Ela ainda recebeu um abraço bem apertado da loirinha e beijos nas mãos. Fofas, né?