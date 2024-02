Frente parlamentar reúne líderes para discutir segurança pública

De olho em reforçar questões ligadas à segurança, a Frente Parlamentar de Segurança Pública do Grande ABC reuniu líderes municipais de toda região em reunião realizada em Santo André. O encontro contou com a presença do vice-presidente da Câmara Municipal de Santo André e presidente da frente parlamentar, o policial e vereador Rodolfo Donetti (Cidadania), que, juntamente com representantes das sete cidades, discutiu melhorias para o tema no Grande ABC.

Durante a reunião, os vereadores e representantes municipais discutiram diversas questões relacionadas à segurança pública em seus municípios, identificando desafios comuns e compartilhando experiências e soluções. Entre os participantes estavam os vereadores Sargento Simões (PL), de Mauá, Sargento Alan (PL), de Ribeirão Pires, César Oliva (PSD), de São Caetano, Elias Policial (Podemos) , de Rio Grande da Serra, Cabo Angelo (sem partido), de Diadema, e Julinho Fuzari (PSC), de São Bernardo.

Após os debates, a frente parlamentar elaborou uma série de propostas e solicitações que serão encaminhadas ao secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite. O objetivo é buscar o apoio e a colaboração do secretário para implementar medidas eficazes que contribuam para a melhoria da segurança no Grande ABC.

Derrite foi destacado como apoiador da frente parlamentar, demonstrando comprometimento conjunto em encontrar soluções para os desafios enfrentados na região. A expectativa dos participantes é que essa parceria resulte em avanços significativos na área de segurança pública, beneficiando a população da região.

"Estamos comprometidos em buscar soluções concretas para garantir a segurança de todos os cidadãos do Grande ABC. Esta reunião representa uma jornada colaborativa e determinada, onde unimos forças para enfrentar os desafios com determinação e precisão”, avalia o vereador Rodolfo Donetti, presidente da frente parlamentar.