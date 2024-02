Após ser diagnosticado com câncer, Rei Charles III estaria antecipando planos de sucessão ao trono

A notícia do diagnóstico de câncer de Rei Charles III pegou a internet desprevenida. E, se tratando da família real, é claro que muitos procedimentos precisam ser tomados para garantir a saúde e segurança do monarca, né? A primeira atitude, por exemplo, foi deixar o filho da Rainha Elizabeth II recluso e aos cuidados dos médicos reais.

Agora, em meio a dúvidas sobre o futuro, uma vez que Charles teria escolhido não fazer o uso de medicamentos usuais para o tratamento, a comissão real já estaria planejando a sucessão do trono para Príncipe William. O autor sobre a realeza Tom Quinn revelou ao jornal Mirror que todos os detalhes estariam sendo mantidos no mais absoluto sigilo, porém, o pouco que se sabe, leva a acreditar que as decisões já estão sendo tomadas.

Segundo o autor, o início do planejamento deixaria claro a gravidade do diagnóstico de Charles. Vale lembrar que a doença do monarca foi revelada no dia 5 de fevereiro, pelo próprio Palácio de Buckingham.

- As autoridades presumiram que Charles permaneceria saudável pelo menos até meados dos 80 anos, momento em que o planejamento de sucessão seria necessário, revelou Quinn. [A antecipação do planejamento] indica talvez que o câncer do Charles é mais perigoso do que fomos levados a acreditar. O planejamento da sucessão é altamente secreto e ninguém confia em Harry para fazer parte dele pela simples razão de que se ele se sentir de alguma forma menosprezado ou não receber o que acha que merece, ele irá direto para a imprensa.

Parece que o clima tenso na família não se encerrou nem mesmo após o diagnóstico de Charles, hein?! É importante ressaltar que Harry chegou a visitar a Inglaterra após tomar conhecimento sobre a doença do pai, porém não passou mais de 48 horas no país.