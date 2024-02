Sérgio Britto, Branco Mello e Tony Bellotto recebem famosos na plateia de show do Titãs no Rio de Janeiro

Na noite da última sexta-feira, dia 23, os Titãs realizaram uma apresentação no Rio de Janeiro. Sérgio Britto, Branco Mello e Tony Bellotto subiram no palco para cantar seus sucessos após rodarem o Brasil com uma turnê que comemorava os 40 anos da banda e ainda contava com a presença de ex-integrantes.

Ao longo da noite, o trio não falhou em fazer a plateia cantar junto com eles as músicas que fazem parte do álbum Olho Furta-Cor.

Christiane Torloni foi uma das famosas que marcou presença no show. Rafael Portugal também prestigiou a apresentação dos Titãs. O ex-lutador Rogério Minotouro levou a esposa, Aline Zermiani, para curtir a noite e compartilhou os registros nas redes sociais.