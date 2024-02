Negociadores árabes e dos EUA pressionam em tentativa de interromper guerra Israel-Hamas

Autoridades americanas e árabes intensificam esforços para reduzir as diferenças entre Israel e o Hamas em um acordo para interromper os combates em Gaza e libertar reféns israelenses, disseram autoridades egípcias, depois que uma reunião crucial em Paris ajudou a retomar negociações paralisadas.

O principal desafio dos mediadores é produzir um acordo que convença o Hamas de que um cessar-fogo permanente será eventualmente possível ao fim de uma pausa humanitária, permitindo ao mesmo tempo que Israel evite firmar qualquer compromisso desse tipo, disseram as autoridades.

O diretor da Agência Central de Inteligência dos EUA, William Burns, encontrou-se com o chefe da inteligência egípcia, Abbas Kamel, o primeiro-ministro do Catar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, e o chefe do Mossad (agência de inteligência nacional de Israel), David Barnea, em Paris, ontem (23), após semanas de impasse. Burns foi fundamental para garantir um cessar-fogo de uma semana em novembro, que libertou mais de 100 reféns israelenses em troca de várias centenas de prisioneiros palestinos e de uma breve pausa nos combates.