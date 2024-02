Luciana Gimenez revela perrengue com desodorante importado no carnaval: 'Fedida'; entenda

Nem Luciana Gimenez está imune aos perrengues de carnaval. A apresentadora revelou aos seguidores, nesta sexta-feira, 23, que passou por uma situação inusitada enquanto curtia um camarote em Salvador.

A situação começou semanas antes, quando estava em Nova York, nos Estados Unidos, com o filho, Lucas(fruto da relação com Mick Jagger). Luciana pediu que ele comprasse um desodorante para ela, então Lucas comprou um produto de uma marca importada.

"Super natural, que não tampa os poros, não tem coisas que fazem mal, todo orgânico", explicou a apresentadora nos stories do Instagram. Ela seguiu usando o produto até o mês seguinte, quando foi à capital baiana para o carnaval.

"Aí estou eu, lá no camarote do carnaval da Bahia, lá em Salvador pulando, quando de repente, do nada, senti um cheiro que eu nunca senti antes. Era cheiro de... né?", disse, se referindo ao mau odor da transpiração na região das axilas.

Luciana disse que perguntou para a sua assistente se realmente estava com cheiro ruim, e a funcionária confirmou. "Eu me desesperei, falei: 'vou embora'. Ela perguntou: 'como vai embora?'. E respondi: 'não dá para ficar aqui fedida'. Fedida, gente", disse a apresentadora.

Ela contou que acredita que o desodorante desentupiu os poros de suas axilas, o que causou o mau odor. Para resolver a situação, foi até o banheiro e lavou a região. Depois, pediu que sua assistente comprasse um desodorante de uma marca nacional. "Resolveu a minha vida", disse ela.