Carolina Dieckmann faz desabafo e explica fala sobre morte da mãe após repercussão negativa

Após Carolina Dieckmann participar de um podcast em que confessou ter sofrido mais com a separação de Marcos Frota do que com a morte da mãe, a atriz foi bombardeada por ataques na web. Diante da repercussão negativa da fala, ela fez um desabafo nas redes sociais explicando que o que queria dizer era que passou por momentos muito difíceis ao sentir culpa com a separação.

- Na minha concepção, existe uma diferença entre as coisas que acontecem e você se sente culpada e as coisas que você não tem culpa que acontecem. Eu comparei o sofrimento da minha primeira separação com a morte da minha mãe porque um dia ela não acordou. Ela morreu, eu não tive culpa, eu não podia fazer nada, não tinha como eu fazer nada, não tinha como eu chegar, não tinha como eu salvar, não tinha como acontecer nada, eu fiquei sabendo no dia seguinte. Obviamente, eu sofri muito e sofro até hoje, mas é um sofrimento em cima de algo imponderável. Não dá para mudar. É um sofrimento diante da morte de alguém que você ama muito e minha mãe foi maravilhosa.

Em seguida, a artista continuou contando como era sua relação com a mãe:

- As pessoas até começaram a dizer que talvez eu não tenha sofrido porque ela era má. Nunca houve isso, minha mãe foi uma mulher maravilhosa, uma mãe incrível, mas a maldade humana é uma coisa tão louca que as pessoas até nisso chegam. A minha mãe era uma mulher muito boa, muito incrível e ela morreu. Eu sofri muito, sofro até hoje, vou continuar sofrendo para o resto da minha vida, enquanto eu estiver aqui vou sofrer, porque gostaria que ela estivesse aqui. Mas é o sofrimento de algo que não me sinto responsável, eu não sou culpada. Eu disse para ela que amava ela a vida inteira, sempre cuidei da minha mãe, então eu não sinto culpa sobre isso. Ela estava bem de saúde, não estava precisando de nada, então isso é uma coisa.

Carolina relembra que o fato de se sentir culpada pelo fim da união com o ex-marido foi muito doloroso. Um dos fatores que mais a preocupava era o filho Davi, que hoje tem 24 anos de idade.

- A minha primeira separação do meu primeiro marido foi muito dura, porque foi uma decisão que eu tomei. Eu amo muito até hoje o Marcos, tenho um profundo respeito por ele, a gente criou o nosso filho Davi com amor imenso. Nunca tivemos uma briga. Nada. A nossa relação é linda. Mas eu fiquei durante muito tempo me sentindo culpada de ter desejado me separar, de ter me separado com meu filho tão pequeno. Quando tomei essa decisão, durante muito tempo, sofri muito por me sentir responsável por tudo o que meu filho sofreu, porque obviamente ele sofreu. Qualquer criança que vê os pais se separarem, que vê os pais sofrerem, aquele lar e aquela vida acabar... isso é triste para todo mundo. Eu, por ter tomado a decisão, durante muito tempo me senti culpada pelo sofrimento até do Marcos. Todos os sofrimentos. Para mim eu era uma causadora até eu metabolizar isso, entender que fiz algo que era impossível não ter feito, sofri muito. Eu acho, sim, que a dor que a gente sente quando acha que é culpado e sente causador daquilo é muito ruim.

A atriz finalizou:

- Quando respondi, era comparando uma tristeza com culpa de uma tristeza sem culpa. É obvio que perder uma mãe, pra você que já perdeu sabe do que eu estou falando, é uma dor quase que inexplicável, mas eu não podia fazer nada. A dor da separação, a dor de ver um filho pequeno sofrer e a dor de você achar que causou tudo aquilo é muito pesada. Eu era muito nova, foi muto difícil, e foi por isso que eu respondi a Tati comparando as coisas que você pode fazer e mudar das coisas que você não pode. Nunca que eu achei que de uma entrevista tão sincera, tão peito aberto, tão honesta, eu tivesse que vir aqui explicar nada. Eu só vim aqui, porque ler que eu não senti a morte da minha mãe foi muito duro para mim.