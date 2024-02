Amy Schumer revela diagnóstico de síndrome de Cushing após fãs questionarem rosto inchado

A atriz Amy Schumer, estrela da série de comédia, Life & Beth, revelou diagnóstico da síndrome de Cushing, condição hormonal que ocorre quando muito cortisol (o principal hormônio do estresse) fica dentro do corpo por um longo período. Schumer contou sobre a condição dias depois que os fãs começaram a questionar por que ela estava com o rosto mais inchado.

- Enquanto eu estava fazendo a imprensa para meu programa no Hulu, eu também estava em máquinas de ressonância magnética quatro horas seguidas, tendo minhas veias fechadas pela quantidade de sangue coletado e pensando que talvez não estivesse por perto para ver meu filho crescer. Então, descobrir que tenho um tipo de Cushing que vai resolver sozinho e que estou saudável foi a melhor notícia imaginável, contou a atriz ao News Not Noise da jornalista Jessica Yellin, segundo a People.

A atriz de 42 anos de idade, disse que soube de sua condição durante a promoção de seu programa e se sente renascida após receber o diagnóstico.

A comediante disse que a intervenção da internet sobre sua aparência a ajudou a saber que algo estava errado.

- Além dos temores sobre minha saúde, eu também tive que estar diante das câmeras para ouvir a internet. Mas graças a Deus por isso. Porque foi assim que percebi que algo estava errado.

Os possíveis sintomas incluem ganho de peso, pressão alta e perda óssea. O tratamento pode envolver medicação, radioterapia ou cirurgia.

