Isabelle chora após dar liderança à Beatriz no BBB24 e é consolada por Davi: - O Brasil te ama

Isabelle e Beatriz tiveram uma noite complicada no BBB24, isso porque as duas precisavam decidir quem ficaria com a liderança depois de ganharem a Prova do Líder na última sexta-feira, dia 24.

Depois de muita conversa, as sisters concordaram que a vendedora deveria ficar com a liderança. Porém, ao que tudo indica, o clima pode ter ficado pesado entre eles, isso porque Beatriz caiu no choro na cozinha.

A modelo deitou a cabeça na mesa e começou a derramar lágrimas desesperadas, enquanto dizia que estava se sentindo egoísta por carregar o colar do líder.

Bia foi consolada por Leidy Elin e Alane, que tentaram convencer a sister:

- Foi consenso. Você também é merecedora.

Mais tarde, Isabelle chorou no Quarto Fada, enquanto era consolada por Davi. Os dois amigos não falaram muito, mas a dançarina parecia muito abalada por não ter ficado com a liderança, apesar de ter concordado em dá-la à Beatriz.

Tentando ajudar a amiga, Davi não poupou palavras para acalmá-la e convencê-la de que ela ainda tem muito tempo no game.

- Você é uma mulher que tem história para contar. O Brasil te ama. O Brasil gosta de você. A gente não pode decepcionar esse povo que gosta de você. O povo da sua terra, que quer você bem, quer ver você feliz, quer ver você dançando, olhando os matos, o vento, a terra e o mar. Eles estão na torcida.

Achou que tinha acabado o chororô? Claro que não! Ao entrar no quarto do líder, Bia voltou a chorar bastante ao conferir as fotos que foram deixadas pela produção.

Ao poder rever os familiares, mesmo que apenas em registros, a vendedora não conseguiu controlar os sentimentos de saudades de casa.

Um pouco mais tarde, na área externa, Wanessa Camargo analisou o seu atual jogo, depois de recalcular a rota após briga com Davi. A cantora confessou a Matteus que não queria se tornar uma planta, ou seja, uma participante que não se destaca no reality, por isso decidiu se posicionar.

Porém, depois de brigar e discutir inúmeras vezes com Davi, a artista notou que teria seguido opinião de outras pessoas e confessou:

- Eu tive que aceitar que eu posso virar planta, sabe? Eu não vou ficar aqui entrando em pilha, porque quando eu entrei em pilha, eu entrei errado. Que foi na situação do Davi. Eu fiquei entrando em pilha dos outros e eu vi um negócio dentro da mim que não foi legal.