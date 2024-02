Jojo Todynho se pronuncia sobre boatos que surgiram após fim do relacionamento: - Mentirada

Quem conhece Jojo Todynho sabe que ela não fica calada quando surgem boatos envolvendo seu nome - ainda mais quando eles mão são verdadeiros! Após a cantora anunciar o fim do relacionamento com Renato Santiago e contar que eles permanecem amigos, surgiram rumores de que o romance teria chegado ao fim por conta de uma traição. Sem papas na língua, ela se pronunciou nas redes sociais.

Além de uma suposta infidelidade por parte do ex-companheiro da artista, as fake news ainda acusaram Jojo de tentar se vingar dele, pedindo que fosse demitido de um emprego na câmara municipal do Rio de Janeiro. Nos Stories do Instagram, a cantora começou disparando:

- Primeiramente, quero agradecer pelo carinho. Fico muito feliz por vocês não acreditaram nessa mentirada aí, tem muitos outros que caem nessa marmelada? mais cedo eu tava conversando com vida. Vida não né, o Renato, e rindo sobre toda essa presepada aí? e o que eu tenho que dizer para vocês é que dói ser uma mulher preta na posição que eu to hoje e meter na cara assim: Não vou, não quero. Dói porque as pessoas não aceitam. Porque é difícil de aceitar que a mulher é uma potência.

Em seguida, a famosa continuou:

- Com toda prepotência, eu falo para vocês que eles sempre estarão atrás porque tem que falar o meu nome, porque o meu nome dá like seja com mentira ou com verdade. Estarão sempre atrás porque tem que falar meu nome. E aí vem a minha grande reflexão, nada do que disseram ou inventaram sobre a minha pessoa até o dia de hoje mudou e nem vai mudar porque sou uma pessoa que não usa máscara e nem precisa fazer média.