Berkshire Hathaway supera previsões de lucro no quarto trimestre de 2023

A Berkshire Hathaway registrou lucro líquido de US$ 37,57 bilhões no quarto trimestre de 2023, segundo balanço publicado hoje. O resultado corresponde a lucro por ação (EPS) de US$ 26.043,00 para ações de classe A e de US$ 17,36 para as de classe B. Os números superaram por grande margem as expectativas de analistas ouvidos pela FactSet, que eram de EPS de US$ 5.717,17 e de US$ 3,81, respectivamente.

Em igual período de 2022, a gestora teve lucro líquido de US$ 18,080 bilhões, e EPS de US$ 12.355,00 e US$ 8,25 para ações classe A e B.

Para o ano completo de 2023, o lucro líquido foi de US$ 96,223 bilhões. O EPS de ações classe A foi de US$ 66.412,00 e o EPS de ações classe B foi de US$ 44,27. Em 2022, o banco teve prejuízo líquido de US$ 22,759 bilhões.