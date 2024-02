Vin Diesel escreve emocionante texto sobre último filme de Velozes e Furiosos: Celebração da família incrível que construímos juntos

Após uma ex-assistente de Vin Diesel entrar com um processo contra o ator por agressão sexual, surgiam boatos de que ele se afastaria da produção do próximo filme da franquia Velozes e Furiosos. Afastando as especulações, o astro fez uma publicação na noite da última sexta-feira, dia 23, celebrando o andamento do longa-metragem.

Em uma publicação no Instagram, Vin começou contando que participou de uma reunião com a equipe do filme. O artista ainda demonstrou emoção em entregar o grand finale da franquia, mas causou uma leve tristeza nos admiradores da saga em confirmar que ela está chegando ao fim.

Acabei de terminar nossa reunião rápida de final de semana com os roteiristas e toda a equipe? dizer que a empolgação pelo nosso final foi incrivelmente poderosa é um eufemismo. Uau. Tão emocionante? Enquanto todos caminhavam para o fim de semana entusiasmados e entusiasmados, pensei em todos vocês... lembrei-me dos inúmeros momentos em que seu entusiasmo e paixão se tornaram a força motriz por trás de nossa jornada criativa.

Reflexivo, o ator enviou um recado aos fãs:

O seu compromisso com a nossa saga teve um impacto único no seu sucesso e evolução? como diria a minha filha mais nova, é profundo. Obrigado por ser a espinha dorsal desta saga global que, por sua causa, transcende a tela. Este grand finale não é apenas um final; é uma celebração da família incrível que construímos juntos. Espero deixar vocês orgulhosos!