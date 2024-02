Construtora inicia obras emergenciais em prédio interditado na Praia Grande

Começaram na sexta-feira, 23, as obras no edifício Giovannina Sarane Galavoti, na Praia Grande, interditado por problemas estruturais que colocavam em risco a estabilidade do prédio. Os trabalhos foram iniciados após a interdição que impede moradores de retornarem aos apartamentos.

A autorização para o início das obras emergenciais foi emitida pela Prefeitura do município após análise e aprovação da documentação entregue pela construtora responsável, que detalhou as necessidades da estrutura. Duas mil escoras metálicas já haviam sido instaladas para estabilização.

Na última semana, acompanhados da Defesa Civil, os moradores puderam entrar de forma controlada no prédio para retirar pertences, mas não há previsão sobre o término das obras e retorno definitivo para os apartamentos.

O Edifício localizado na Avenida Jorge Hagge, no bairro Aviação, tem 23 andares com 133 apartamentos. A interdição emergencial aconteceu após moradores identificarem trincas em janelas e sentirem o pavimento tremer. Na ocasião, o Corpo de Bombeiros afirmou que três colunas do subsolo estavam danificadas.