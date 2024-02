Charge - 24 de fevereiro de 2024

São Caetano é o terceiro município do País, e o primeiro do Grande ABC, com a maior quantidade de apartamentos em relação a qualquer outro tipo de domicílio. A cidade possui 32.578 edifícios residenciais, ou seja, 52,5% do total de unidades habitacionais localizadas no município, e 50,7% da população vivendo nesses espaços. Os dados são do Censo Demográfico 2022, divulgados nesta sexta-feira (23) pelo IBGE (Instituto de Geografia e Estatística).

Na primeira posição do ranking de cidades mais verticais do Brasil está Santos, no Litoral paulista, com 63,4% da população morando em apartamentos. Seguida por Balneário Camboriú, em Santa Catarina, com 57,2%.