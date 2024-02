Ossa apresenta Carnaval Sinfônico no Cine Theatro Carlos Gomes

O último fim de semana de fevereiro ainda será de Carnaval em Santo André. Hoje, às 19h, e domingo, às 11h, o Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes recebe apresentações da Ossa (Orquestra Sinfônica de Santo André) para o Carnaval Sinfônico.

O espetáculo também vai contar com homenagem a Wanessa Dourado, integrante da Orquestra Sinfônica de Santo André que morreu em janeiro deste ano.

As duas apresentações – com entrada gratuita – reservarão ao público músicas e ritmos carnavalescos que marcaram várias eras, mas com uma roupagem sinfônica espetacular e inédita na cidade. Serão sambas-enredos, frevos, obras sinfônicas tradicionais em ritmo de Carnaval e muito mais.

Sob a regência do maestro Abel Rocha, o programa promete uma jornada pelas raízes e manifestações culturais brasileiras elevadas a uma nova dimensão, proporcionando uma experiência musical deslumbrante para o público.

Com arranjos cuidadosamente elaborados, o Carnaval Sinfônico se propõe a reviver a atmosfera festiva e exuberante desta festa, passeando pela história da folia de momo e reinterpretando clássicos que fazem parte da tradição musical do Brasil. “Neste concerto, apresentamos diversos universos musicais relacionados ao Carnaval, começando com o ‘Carnaval Romano’, de Dvorak, escrito em referência às comemorações de Carnaval no século 19, incluindo as tradições brasileiras de marchinhas, sambas e sucessos de carnavais passados”, destacou o maestro Abel Rocha.