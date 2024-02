Beatriz é a nova líder do BBB24 e coloca Rodriguinho, Fernanda, Michel e Giovanna na mira do paredão

É o Brasil do Brasil! Na noite desta sexta-feira, dia 23, chegou o momento de oficializar quem será o líder da semana no BBB24: Beatriz ou Isabelle. A dupla foi a última a deixar a prova de resistência, mas apenas uma dela pode ficar com a liderança e todas as regalias que vem com ela, enquanto a outra fica com o prêmio em dinheiro de 44 mil e 500 reais.

Para decidir quem será a líder, ambas precisam conversar e chegar a um acordo. Se houvesse um impasse sem solução na decisão, a vitória seria transferida para a dupla que ficou em segundo lugar, Pitel e Fernanda. Após conversarem entre si, foi decidido que Beatriz fica com a liderança.

A vendedora colocou Isabelle, Alane, Matteus, Davi e Leydi no VIP. Na hora de dar as pulseiras para as quatro pessoas que estão na Mira da Líder, ela escolheu Rodriguinho, Fernanda, Michel e Giovanna.