São Caetano quer a primeira vitória hoje contra a Matonense na A-3

Na ponta de baixo da A3, São Caetano e Matonense fazem hoje, às 15h, no Anacleto Campanella, o jogo dos desesperados. Os dois estão na zona de rebaixamento e ainda não venceram na competição. No Azulão, a expectativa é de vitória após empate no meio de semana que pôs fim a uma sequência de cinco derrotas.

Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).