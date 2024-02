Centro odontológico em Sto.André planeja dobrar atendimentos

O CEEPO (Centro de Extensão e Especialização Profissional Odontológica) planeja dobrar o número de serviços e atendimentos em 2024. No ano passado, a instituição realizou a formação de 230 alunos e prestou atendimento a 565 pacientes. Com um investimento de R$ 6 milhões em quase dez anos de existência, a clínica tem o objetivo de ampliar seu impacto na comunidade e promover um maior acesso aos serviços odontológicos.

“Temos a capacidade estrutural de dobrar esses números, essa será nossa meta para 2024. Quero investir mais, quero dar continuidade. De acordo com a nova demanda, vamos aumentando o espaço. A intenção dos investimentos é trazer tudo com qualidade, com ética, um bom atendimento e respeito aos alunos, professores e aos nossos pacientes”, explica o investidor e proprietário da CEEPO, Alessandro Luiz Lopes.

A clínica conta com uma área construída de 1.000 metros quadrados, que abriga um anfiteatro – com capacidade para aproximadamente 80 pessoas –, três salas de aula e um laboratório equipado.

“Contamos com uma estrutura completa e profissionais renomados para oferecer o melhor atendimento, e ensinando nossos alunos para atuarem no mercado de trabalho com muito sucesso”, afirmou. Lopes. De acordo com o proprietário, o investimento total já feito no espaço chega a R$ 6 milhões.

PORTIFÓLIO

A clínica oferece cursos de especialização e atualização profissional, além de palestras com profissionais do mercado. Entre eles, HOF (harmonização orofacial), ortodontia, implantodontia e endodontia. Além disso, a adição recente é o curso de atualização em odontopediatria. Em todos os cursos, os alunos são orientados por professores durante o atendimento aos pacientes. O CEEPO está localizado na Rua Antônio Cardoso Franco, 27, no Bairro Casa Branca, em Santo André.